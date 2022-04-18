警沙田破非法收數集團　拘12人包括19歲主腦 (15:55)

沙田警區上周一至五（4月11至15日）展開「天網」行動。上周一下午2時，區內有保安指，沙田小瀝源路一住宅單位遭淋紅油刑毀。警員接報到場，於附近截獲兩名可疑青少年，經盤問及搜查後，於兩人身上發現兩個盛載紅油的紙杯，相信與案件有關，並將二人拘捕。警方相信活動與一個活躍於沙田區、利用青少年進行非法收數集團有關，其後鎖定多人，並拘捕多10名青少年。

反三合會行動組督察黎俊龍指，被捕12人當中，部分人有三合會背景。當中一名19歲男子疑為集團主腦，其餘11人為受招攬收數的18歲以下青少年，有10人為學生，涉干犯「串謀刑事毀壞」及「管有任何物品意圖摧或損壞財產」。行動中，警方檢獲盛載紅油的紙杯、被告案發時身處衣著及手提電話。黎相信現已瓦解該集團，而行動仍在調查中，將調查涉事財務公司，不排除更多人被捕。

黎解釋，財務公司會聘用中介人公司代勞收債，而中介人公司多具三合會背景。中介人於Facebook或Telegram等社交平台，以數百至一千元作招徠，招攬青少年到欠債人單位作滋擾，包括張貼收數信件及淋紅油等。

沙田警區署理總督察（刑事）林雅思指，該警區於2021年已接獲1271宗非法收數相關案件，即平均每日有3宗，至今年首3個月就有217宗，而同類案件於香港各區都有發生。她表示。青少年受金錢利誘或朋輩影響，因而受招攬犯案，加上疫情不需上學，青少年有更多空餘時間，容易於社交平台被引誘犯案。該警區由去年起推行「天網計劃」，成立即時通報機制與區內業務管理及保安員保持聯繫，以打撃防止非法收數等罪案。