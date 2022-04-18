新冠疫情｜港增613陽性　包括316核酸、297快測 (16:34)

歐家榮料個案短期內維持三位數

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港疫情目前呈緩慢回落趨勢，近一周維持約600至1000宗新增個案，實際上仍屬高水平，雖然暫時無迹象顯示疫情反彈，但難以估計個案數字何時回落至兩位數，相信若維持目前趨勢，短期內個案數字仍會維持三位數。

本港亦新增13宗輸入個案，分別來自上海、英國、澳洲及德國等。其中兩班分別來自土耳其伊斯坦堡及馬來西亞吉隆坡的航班觸發熔斷機制要停飛。歐家榮表示，近期輸入個案每日維持約10宗的水平，佔每日抵港人數約1%，屬預期之內。

加國抵港10歲女完成檢疫始揭染疫

輸入個案中亦有一宗於完成檢疫後才發現，歐家榮表示，個案為一名10歲女童，月初由加拿大經日本東京返港，抵港後第12日的檢測對病毒呈陽性，當時已完成檢疫，病毒量較低，相信屬復陽個案。歐家榮指出，本月1日至今有4宗陽性個案於完成檢疫後才發現，除上述女童外均屬復陽個案，一般而言傳染力較低，甚至近乎沒有傳染力。

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