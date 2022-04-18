孔繁毅料本港難「清零」　稱不實行全民檢測較上算 (14:09)

本港單日新增新冠病毒個案連續三日少於四位數。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日（18日）出席港台節目《千禧年代》時表示，復活節假期後疫情或會出現輕微反彈，而由於自然感染及免疫人數多，相信整體疫情仍會持續回落，未來甚至可能降至單日少於百宗個案，但病毒傳播性高，認為本港要完全「清零」非常困難，並可能對經濟有較大影響，相信只要接種率足夠及配合感染控制措施，未能「清零」也毋須過分擔心。
政府本周起逐步放寬社交距離措施及恢復學校面授課，孔繁毅認為屬正常做法，料對疫情影響不大，至於是否需要推行全民檢測，他則認為要視乎情況及成本效益，指疫情回落速度快，檢測可能僅找出數千宗個案，要視乎是否值得花費人力物力，同時未必能涵蓋院舍長者或幼童等人，指他們外出檢測或屬高危，不作全民檢測可能是比較上算。
另外，科興及國藥獲准在港展開臨牀研究，研製第二代針對變異病毒株Omicron的滅活疫苗，孔繁毅預料下月中展開研究，期望半年內發表相關數據。孔繁毅早前指，本港少於3%患者出現「長新冠」症狀，他指第五波疫情下，大部分患者屬輕症或無病徵及已打針，很多人另獲處方抗病毒藥物，相信出現「長新冠」的患者比例會降低。
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