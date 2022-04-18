孔繁毅料本港難「清零」　稱不實行全民檢測較上算 (14:09)

政府本周起逐步放寬社交距離措施及恢復學校面授課，孔繁毅認為屬正常做法，料對疫情影響不大，至於是否需要推行全民檢測，他則認為要視乎情況及成本效益，指疫情回落速度快，檢測可能僅找出數千宗個案，要視乎是否值得花費人力物力，同時未必能涵蓋院舍長者或幼童等人，指他們外出檢測或屬高危，不作全民檢測可能是比較上算。

另外，科興及國藥獲准在港展開臨牀研究，研製第二代針對變異病毒株Omicron的滅活疫苗，孔繁毅預料下月中展開研究，期望半年內發表相關數據。孔繁毅早前指，本港少於3%患者出現「長新冠」症狀，他指第五波疫情下，大部分患者屬輕症或無病徵及已打針，很多人另獲處方抗病毒藥物，相信出現「長新冠」的患者比例會降低。

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