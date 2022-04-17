警復活節假首兩日發698限聚令口罩令告票　食環署檢控5違例食肆 (20:44)

食環署昨（16日）與警方在全港多區採取聯合行動，共巡查96間餐飲處所及5間其他處所；食環署另巡查共409間餐飲處所及82間其他處所。署方向5間餐飲處所負責人展開檢控程序。當中兩宗涉未確保顧客掃描「安心出行」、一宗涉未佩戴口罩，一宗涉桌子距離未達標，一宗則同時涉桌子距離未達標及未確保顧客掃描「安心出行」。違規處所將於下午3時至翌日上午4時59分被禁堂食，為期3日、7日或14日不等。食環署亦向一名涉違反掃描「安心出行」規定的顧客發出定額罰款通知書。

食環署指出，昨與警方、勞工處、民政事務處及康文署在中西、灣仔、東區、油尖旺、深水埗、沙田、西貢及荃灣區等多個外傭假日慣常聚集的公眾地方進行跨部門聯合行動。食環署除加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動，其間向違反潔淨罪行的人發出兩張定額罰款通知書。