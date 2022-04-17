新冠疫情｜多24患者公院離世　第五波累計8926死 (16:41)

因數據滯後，醫管局呈報3月5日到4月15日有5名病人離世，年齡由70歲至86歲。

昨日（17日）離世較年輕死亡個案：

‧55歲女患者：已接種兩針科興疫苗，有長期病，患紅斑狼瘡症及狼瘡腎炎；3月22日因血含鈣量高入屯門醫院，入院時核酸檢測呈陽性，CT值約20，在隔離病房治療期間獲處方抗毒病藥、抗生素等，留醫期間貧血、肺炎，血含氧量反覆及下跌，情況持續惡化，延至4月16日下午離世。

‧64歲女患者：沒有接種新冠疫苗，有長期病，曾中風，需洗血。她於3月22日送入廣華醫院急症室，3月22日至4月2日期間先後進行4次核酸檢測，3次結果陰性，一次呈陽性。患者住院期間接受腎衰竭及洗血治療，4月4日洗血期間曾出現心臟停頓，需要插喉急救，情況持續惡化，並有肺炎情況，延至4月16日晚上7時離世。

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