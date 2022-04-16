買燒味「肥叉」變「瘦叉」　無業男持刀與廚師互毆　准保釋6月再訊 (16:45)

被告依次為無業的劉艷波（61歲）、陳錦雄（59歲、廚師），首被告出庭時，頭部貼上膠布，眼部有瘀傷。他被控各一項傷人及管有攻擊性武器罪。控罪指稱，他於2022年4月14日，在粉嶺華明路22號雍盛苑街市一店舖外非法及惡意傷害陳錦雄。他另被控同日同地管有一把刀，意圖將其作非法用途使用。

次被告則被控各一項有意圖而傷人及管有攻擊性武器罪。控罪指稱，他同日同地意圖使身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害劉艷波。他另被控同日同地無合法權限或合理辯解，攜有一個金屬湯勺。

兩被告分別獲准以400及500元保釋、不得離港、居住報稱住址、每周到警署報到3次、不得接觸對方。首被告另不得直接或間接接觸控方證人，以及踏足涉案街市。次被告則不得與控方證人討論案情。