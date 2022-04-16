新冠疫情｜多34患者公院離世　兩死者疑院內感染　第五波累計8897死 (16:39)

因數據滯後，醫管局呈報3月7日到4月14日有7名病人離世，年齡由81歲至91歲。李立業表示，當中有3人在3月在急症室離世，由於病人只有快速測試結果，故當時不肯定病人是否染疫，至日前衛生署正式確認其染疫情況，醫管局才作出呈報。

昨日（15日）離世較年輕死亡個案：

‧57歲男患者：已接種兩劑科興疫苗，有長期病，去年曾中風，有免疫系統引起的血小板缺乏症。他於2月22日因神智迷糊、發燒、身體多處瘀傷，經律敦治醫院急症室入院，入院篩查和急症室快速測試呈陰性，入院後發現血小板低、中風惡化、水腫，因昏迷情況變化在內科病房和深切治療部反覆轉病房，院方曾為他插喉。患者情況持續惡化，4月10日例行檢查驗出核酸陽性，延至4月15日離世。李立業稱，相信病人可能在院內感染。

‧44歲女患者：有長期病包括心臟問題、腎病、需要洗肚，沒有接種疫苗。她於3月24日因氣促、血液含氧量低送入仁濟醫院，其後驗出核酸陽性，情況持續惡化，延至4月15日離世。

‧55歲男患者：有長期病包括肺癌，已經擴散，已接種一劑復必泰疫苗。他於3月14日因氣促、心跳快送入瑪嘉烈醫院，其後發現有肺積水，4月2日驗出核酸陽性。院方為他處方藥物治療，包括瑞德西韋和類固醇，但患者情況持續惡化，延至4月15日離世。李立業稱，相信病人可能在院內感染。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY