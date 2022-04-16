警多區搗無牌酒吧、非法賭檔等　36人被捕逾百人遭票控 (11:08)

觀塘警區特別職務隊昨晚在成業街19至21號工廈一單位，以及開源道45號工廈一單位內，分別發現14男4女，以及1男4女聚會，涉嫌違反限聚令，遂向該23男女發出定額罰款告票。警方另以《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）涉「明知而容許該聚集進行」，拘捕一名28歲姓曾本地男子，男子為開源道工廈單位的租戶，被帶署調查。

另外，油麻地分區雜項調查隊昨晚約10時搜查永星里2A號閣樓，發現該處涉違規經營派對房間，以599F章拘捕一名26歲姓秦男負責人，另向單位內兩男兩女發出599F定額罰款通知書。

黃大仙警區雜項調查隊昨在景福街99號至101號一單位內發現涉無牌經營的桌球室，42歲姓何男負責人及37歲姓潘男員工涉嫌舉辦、開放、保持地方開放為配合無牌桌球場所及違反599F章被捕。單位內另有18名男子，涉嫌違反599G章，警方將會發出定額罰款通知書，並申請傳票作出檢控。

九龍城警區特別職務隊昨突擊搜查落山道一工廈單位，搗破一個非法百家樂賭檔。警方在行動中拘捕一名53歲姓云女子及一名49歲姓王女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外15名本地男子、11名本地女子及一名內地男子則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方同時向所有被捕人發出599G定額罰通知書，行動中檢獲兩張百家樂賭枱、一部點鈔機、363副啤牌、約2.1萬元賭款及約56萬元籌碼。

此外，港島總區反三合會行動組聯同灣仔警區重案組昨晚巡查領有酒牌的場所，其間發現灣仔謝斐道415號一個樓上酒吧涉違規營業。酒吧內一名44歲姓許負責人涉嫌違反599F章被捕；10男9女顧客亦涉嫌違反第599F章，被發出定額罰款通知書。

今日凌晨，葵青警區反三合會行動組搜查葵青區健康街一工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。21歲男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反599F章被捕。另有20男18女涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反599F章被票控及發出定額罰款通知書。警方在行動中檢獲約400罐啤酒，12支烈酒及一批酒吧設備。

今日凌晨約4時，油尖警區反三合會行動組搜查諾士佛臺10號一樓上酒吧，發現該酒吧涉違規營業，拘捕35歲姓李男負責人，另向15名男子及10名女子發出599F定額罰款通知書。