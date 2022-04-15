新冠疫情｜林鄭月娥料今日新冠個案或跌至三位數　稱若以舊態度防疫將付沉重經濟代價 (13:55)

林鄭月娥被問及如何評價政府處理第五波疫情。她回應表示，政府控疫視乎實際情況，包括政府抗疫能力及社會接受程度，制訂抗疫措施既要考慮公共衛生，亦要考慮經濟情況，要以最小代價達最大防疫效果並不容易，也要不斷評估及判斷，並因時制宜，而第五波疫情中，她與絕大部分公務員都日以繼夜、不眠不休地抗疫。

她又再解釋放寬社交距離措施的安排，稱本港現時面對每日過千宗個案，不能以面對前四波疫情的態度，相信社會不能接受個案數字回落至以往四波疫情的水平才放寬措施，又表示本港已經提升抗疫能力，例如隔離設施及疫苗接種配套等，沒有理由以舊態度防疫，而令香港付出沉重經濟代價。

政府專家顧問許樹昌月初就曾表示，若確診個案回落及持續維持在三位數，有可能屬無法遏止疫情，考慮到通關等需要，就需實行全民檢測，配合一定程度的居家令，以盡可能清零。

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