學生會拒簽不損校譽協議　理大禁用大學字眼促遷出學生會大樓　臨委會：等同不承認地位 (12:44)

理大回覆本報查詢表示，校方要求所有以理大名義組成的團體，必須簽署「合規確認書」， 方可獲校方正式授權使用理大名義運作，惟校方迄今並無收到學生會有關文件，故此決定即時終止學生會及其相關組織繼續以「香港理工大學 / 理大」名義運作的權利。

理工大學學生會臨時行政委員會對校方決議深感遺憾，認為學生會屹立半個世紀以來為理大學生謀福祉，並成為學生與校方溝通之橋樑，不再承認學生會有損理大學生權益，呼籲各界關注校方決議，希望所有學生會會員繼續關心學生事務及社會議題，期望所有理大學生不要放棄維護屬於自身的權利。

會方引述校方指出，校方基於學生會拒絕簽署有關使用理大校名時不得有損校譽等條款的協議，而被校方終止授權使用校名。會方稱「有損校譽」的行為並無清晰界定，今年1月會員大會上表決簽署協議的議案亦以大比數否決。

會方表示，校方要求學生會須立即停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，以及停止聲稱與香港理工大學有關連，否則屬於違法，又要求會方7月15日或之前遷出學生會大樓，理大將停止提供所有現時對學生會場地及其他支援，會方批評校方的做法等同不再承認學生會地位。