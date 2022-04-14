懲教署長：近半「黑暴」在囚者參與「去激化」更生計劃 (20:44)

根據保安局提交立法會的書面回覆顯示，截止去年12月31日，18至30歲的在囚者有1787人，而未成年的則有187人。今日（14）立法會特別財委會上，議員謝偉銓關注懲教署如何鼓勵更多在囚者參與「去激化」更生項目。黃國興表示，職員一般會與在囚者分享成功的例子，加強他們改過的決心。

他舉例一名青少年在囚者因政見不同，與家人關係疏離，並離家出走，亦由於干犯「黑暴」罪行被判入獄。該名在囚者就讀的大學，原本打算開除其學藉。在參與署方的更生項目後，該名在囚者改變犯罪思想，重新建立正確價值觀，署方亦為該名青年成功爭取出獄後回校就讀，及協助其與家人重建關係。黃國興指其他在囚者聽取分享後，都很願意參與更生計劃，改變自己重新出發。

局方的書面回覆亦顯示，在2021/22年度，消防處救護職系人員的流失人數有139人，較2020/21年度的127人，及2019/20的128人多。而立法會議員（港島東）梁熙問及是否與新冠疫情造成太大工作壓力有關，消防處長楊恩健指，去年有關新冠疫情的救護召喚服務，只是佔整體2%，與過去兩年相若，相信與疫情無關，流失人數增加只因包括退休、辭職或轉職的同事。

梁熙指出，第5波疫情有約15%的救護人員確診，較第4波的約6%為多，問及處方如何處理人手短缺問題。楊恩健指，處方借調包括學院教官及總部等100名文職同事，擁有先遣急救員資格的960名消防同事支援。連同退休同事在內，約1500人協助救護員當值。處方亦簡化工作流程，希望加快應付救護召喚服務。

被問及修訂《消防安全（建築物）條例》的進度，即賦權消防處和屋宇署，代表無能力遵循條例的業主進行消防設備改善工程，保安局長鄧炳強指，有關修訂去年9月已在保安事務委員會提出建議，局方下半年會進行公眾諮詢，期望明年交上立法會進行立法工作。