「佔旺女村長」畢慧芬涉非禮女囚友表證成立　事主指同處浴室時遭強吻 (18:35)

被告畢慧芬（26歲），被於2021年2月8日至22日其間某日，以及2月23日，分別在小欖精神病治療中心日間活動室及浴室猥褻侵犯女子X。

事主X供稱，她2021年2月8日至25日間被扣押在小欖精神病治療中心，與被告相識約1至2天後，被告問她可否成為被告的女友，X起初拒絕，但在被告不停詢問下敷衍地答應。某一天，被告在日間活動中心內突然親吻她的嘴及臉。

X憶起，約在2月23或24日，她被安排與被告及其他人於同一時段到浴室洗澡，她形容該處「無遮無掩」，她與被告使用相鄰的花灑淋浴，其間她向被告表示自己將轉到勵敬懲教所，被告遂稱「我好唔捨得你」。X指，被告突然攬著她，「佢用條脷舔我個嘴」，同時用手指觸碰其下體，X感到害怕，隨即推開被告，快手淋浴並離開。

辯方盤問X為何沒有即時大叫求救，X稱在場的囚友誤以為她與被告在親吻，「周圍同人講我同被告打茄輪」，又指她與小欖懲教人員關係欠佳，擔心他們不相信她所言，於是回到勵敬懲教所才作出投訴。