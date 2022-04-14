岑敖暉認facebook文章藐視法庭判囚6周　官：應自我監督不容言論縱容暴力 (17:29)

岑敖暉現因「初選案」還押，本案源於他在2020年5月8日，以個人facebook帳戶發布涉案文章。律政司事後向岑敖暉發信，要求移除文章，惟岑敖暉沒有即時刪文。

律政司一方表示，岑敖暉為前區議員及社運人物，理應知悉涉案臨時禁制令，他明顯刻意違反法庭命令，應即時判監。

代表岑敖暉的大律師呈上誓章，岑敖暉稱無意貶損法庭尊嚴，他已明白涉案文章帶來的損害，「希望與任何可能鼓吹暴力的言論劃清界線」。大律師亦呈上求情信，不少荃灣居民感激岑敖暉的付出，例如為居民搜購抗疫物資。

法官高浩文判刑指出，本案涉及煽動向警員使用暴力，構成的威脅相當直接和具體，但從信件可見，岑敖暉真誠服務社區，亦對犯案感悔意。法官提到，律政司隔了近15個月展開司法程序，屬於不必要延誤。