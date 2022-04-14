已婚男教師與15歲女生性交　非禮及非法性交罪成判囚2年3個月　 (17:09)

被告L.H.M.（現年35歲）為事主X的班主任和中文教師，他被控前年6月20日至9月某日，6次在粉嶺榮輝中心一單位非禮15歲的女童X，及於同年10月12日與X性交。心理報告指，被告沒有孌童癖，重犯機會不高，惟他控制性慾和親密關係有所不足，需接受輔導。

辯方求情時稱，被告對女童深感愧疚，他承認沒好好做教師，還押後致家庭經濟拮据。游官引述求情指，被告自知用情不專，令X和家人困擾。但被告妻子不離不棄，夫妻感情更勝一籌，她原諒被告，並認定對方為生命不可或缺的終身伴侶。

創傷報告顯示，X事後患上創傷後遺症及抑鬱症，審訊後重現自殺念頭，無法準備文憑試。本案粉碎X對男性信任，她擔心身分遭揭露，其家人承受痛苦。心理醫生指出，X自責沒保護自己，遭侵犯後感污穢，認為自己一文不值，病情處於高水平。

姚官指，和X年齡相差約20年的被告利用其身分，以及X和校方對他的信任和學生發展曖昧關係，有預謀地重複犯案，並非一時衝動。姚官認為無有效減刑理由，終判處被告監禁2年3個月。