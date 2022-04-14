「營救」理大案13人控暴動　警點算示威者擲250枚汽油彈　睹一被告丟汽油彈 (17:17)

控方開案陳辭指出，示威者自2019年11月11日「三罷」行動開始進入理大，警方包圍理大一帶，持續至案發日11月18日。當日大量示威者在油尖旺區聚集，「營救」圍困理大的示威者。晚上9時，警方在彌敦道至加士居道一帶，組成防線驅趕示威者，並發射催淚彈，示威者則向窩打老道方向後退，與警方繼續對峙，其間以雷射光照射警方，築起傘陣堵路，而據警方點算，示威者共投擲約250枚汽油彈，致路面起火。

至11時26分，警方開始從四個方向包圍示威者，截停各被告。所有被告身穿深色衣物，多名被告身上搜出槌、鉗、雷射筆、噴漆等物。其中第7被告馬宇亮（案發時24歲，下同）跑離現場時，警員目擊他丟下一枚汽油彈。

第12被告張賀祺（28歲）因受傷，在警方於現場設置的「醫療區」被捕，再被送往廣華醫院。其餘被告皆在現場被捕。另有4名警員受傷，包括因路面上的汽油彈殘餘物滑倒致手指受傷，被示威者手持的玻璃樽碎片割傷等，皆送院治理。