建築設計師管喉釘汽油罪成囚2年2月　 (13:44)

被告梁漢滔（現年29歲）被控在銅鑼灣鳳鳴大廈管有40個膠喉管連鐵釘、一支黑色噴漆、一把鉗及三樽汽油。被告散庭時後以「OK」手勢向親友示意，並豎起拇指。

綜合辯方以及姚官引述的辯方求情，被告是上進的年輕人，獲讚許工作專業認真、孝順顧家，他表示現已後悔。辯方稱，涉案物品只有喉釘會構成即時危險，其餘物品破壞力不高，當時無發生社會事件，故較同類型案件輕微。

姚官判刑時指出，本案嚴重之處為事發前在銅鑼灣一帶有反國安法示威，出現多宗縱火、非法集結和刑事毁壞事件，被告攜有以膠樽和玻璃樽盛載的汽油，共逾兩公升，點燃後可引致爆炸。被告亦管有40個插上喉釘的膠喉，長達三吋的喉釘具攻擊性，可刺穿車呔，連同汽油彈使用造成破壞更強，以案情來就可判監禁3年。

不過，姚官接納辯方所言，案發現場沒有示威，被告並非攜有已製成汽油彈，遂以兩年半為量刑起點，考慮到被告沒案底，他在審訊中承認不少案情，以及其求情，減刑至2年2個月。