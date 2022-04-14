馬鞍山梅子林路男子報稱殺死女友　警在住所發現女屍　男子疑吸毒後向事主施襲 (14:38)

沙田警區刑事調查隊總督察史廣鴻下午1時交待案情，指出現場發現女死者有多處傷痕，未檢獲現場兇器，死因有待鑑定，推斷於近清晨時間死亡。另警方於現場檢獲大麻及冰毒，以及冰毒吸食工具，相信疑犯於吸食毒品後與事主發生糾紛並施襲。

據了解，38歲姓霍事主為地產經紀，其頭、膝及身上均有傷口，包括多處瘀傷及被拖行迹象，身上沒有骨折及勒頸痕迹。52歲鄧姓疑犯有暴力及毒品案底，有黑社會背景，不排除案發前曾吸食過量毒品。兩人數年前認識並共賦同居，惟感情不佳離離合合，事主不時會搬離居住所，兩人於2017年更曾因糾紛報警。兩人並非梅子林村原居民，住所由疑犯向其地主友人租用。

疑犯及事主一同經營收費營地「Plumcamp」。據悉，去年年底營地生意不俗，惟受新型冠狀病毒疫情影響，加上曾因違反土地用途被舉報，不排除因生意或金錢問題爭執。

另現場所見，疑犯於門外泊有一輛白色私家車，車上行車證顯示牌照於今年1月5日已經過期，昨日（13日）曾被抄牌。