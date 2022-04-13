律政司上訴黎智英恐嚇記者案被駁回　官指部分爭議獲接納　裁定黎智英只獲一半訟費 (18:01)

本案涉及兩項爭議：一是黎智英向事主稱「我實搵人搞X你」，是否威脅傷害事主的身體；二是黎智英案發時衝口而出，抑或有意令事主受驚。

判辭指，對於原審裁判官鍾明新裁定黎智英在案發時衝口而出，法庭早前已指出其裁斷有法律錯誤，雖最終律政司的上訴遭駁回，但法庭接納律政司提出的其中一個爭議，因為不能裁定黎智英獲全數訟費，只可獲得一半訟費。

判辭又提到，本案聆訊之所以會有延誤，是因為原審裁判官鍾明新拒絕簽署上訴程序所須、由律政司草擬的案情呈述，只簽署了裁判官自行草擬的版本，律政司遂向高等法院申請「履行義務令」（mandamus），陳官最終發出該命令，下令裁判官簽署經修訂的版本，惟黎智英一方以沒有法律爭議為由反對。

陳官在判辭中裁定黎智英一方說法有錯，下令黎智英一方須就申請「履行義務令」一事上向律政司支付訟費。