港大學院男主任認港鐵非禮女子判囚10天 (17:57)

被告馬文灝（32歲）被控於今年1月3日，在金鐘港鐵站猥褻侵犯女子X。案情指出，有巡邏警員在金鐘站見被告形迹可疑，尾隨他上車。當晚6時許，被告在車廂內從後用私處觸碰X的臀部約2分鐘，X嘗試離開但因人群擠迫而失敗。被告在佐敦站下車，警員遂上前拘捕。警誡下，被告承認一時衝動犯案。

辯方求情時透露，被告9年前任職中學教師時，曾在港鐵車廂內非禮女乘客，判90小時社會服務令。辯方指出被告對上次犯案感羞恥，抑壓自己的慾望，亦曾接受輔導治療。他結識妻子時亦向她坦白交代案件，獲對方接納，兩人於2019年結婚，一直希望生兒育女，惟因被告的身體狀況未能如願。

精神科報告顯示，被告患有觸摸方面的精神障礙，壓力及人多擠迫的情況會刺激他非禮女性的慾望。辯方稱被告當時不堪工作和未能生育的壓力，自制力驟降，一念之差干犯本案。