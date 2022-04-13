政府強烈反對美國人權報告對港評論　敦促美國停止干預香港事務 (17:45)

政府回應報告內多項涉及香港的議題，包括新選舉制度、《港區國安法》、學術自由、新聞和言論自由及個別組織解散。

特區政府指，立法會議席增加，亦涵蓋更多來自不同背景及政治光譜人士，選舉中所有席位都有競爭，不像以往有部分界別自動當選。至於《港區國安法》下的指定法官安排，政府就指「行政長官只不過是訂立指定法官名單，負責涉及國家安全的案件。」案件的排期、處理，以及委派哪一位或哪些法官負責處理案件，均屬於司法機構職能。

政府回應有關新聞和言論自由的指控時就指，指控本港以《港區國安法》針對和打壓香港獨立傳媒的指控，毫無事實根據，重申香港傳媒環境蓬勃依然，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無限制。至於報告關注本港多個組織解散，政府就指，維護國家安全至為重要，縱使一些組織或許自行決定解散，但有關部門亦可根據相關法律規定解散某些組織，以減低有關組織可能帶來的危害國家安全風險。