「光復元朗」發起人鍾健平非法集結罪成囚16個月　官指頻籲遊行成加刑因素 (17:13)

42歲報稱任職公關人員的被告鍾健平承認於2019年7月26至27日間，組織屬未經批准的公眾遊行，他否認一項參與集結罪則不予起訴。法官引述求情透露，被告致力爭取動物權益，加上父親患病，過往有兩次同類案底，為引起社會關注元朗7·21襲擊事件而犯案。

法官指出，案發前有元朗7·21襲擊事件及暴力衝突，正值社會動盪，集結自由並非絕對，認為警方禁止被告申請的遊行做法合理，亦詳細解釋風險，但被告為挑戰警方決定而犯案，多次見記者時又呼籲市民參加遊行，形容他行徑挑釁和煽動，屬於加刑因素。

法官續稱，當日暴力事件不但在原定遊行路線發生，更波及附近地方，有示威者攜武器破壞公物，亦導致交通受阻。法官難以接受辯方求情稱，被告只是天真相信遊行和平舉行，若假設元朗7·21襲擊事件後會和平示威屬不切實際。法官又認為有關集結規模大，且各方工作繁重，相信案件沒有延誤。法官以監禁兩年為量刑起點，就被告認罪扣減刑期後判囚1年4個月。