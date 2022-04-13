「立場新聞」母公司無代表應訊　案件5月區院提訊　鍾沛權林紹桐還押 (17:07)

首被告「立場新聞」母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited未有代表到庭。控方表示，它仍在公司註冊名單之上。警方表示4月6日到公司的報稱地址，將出庭通知信放在鐵閘門口，並呈上警員拍攝的照片。警方其後於4月12日把轉介文件放在同一位置，惟照片顯示，門口未有上述的出庭通知信。另外，業主表示公司將於本月退租。

控方透露，警方去年搜查「立場新聞」的辦公室時找到一份公司架構的文件。首被告Best Pencil（Hong Kong）Limited全權由一間名為Web Network Limited的海外公司擁有，而Web Network Limited則由另一間海外公司擁有；兩間公司的董事均為蔡東豪、鍾沛權和余家輝三人，並指出鍾沛權透過上述海外公司，擁有Best Pencil（Hong Kong）Limited。至於兩名被告鍾沛權及林紹桐，則表明不會代表首被告。

控方亦傳召負責派票及文件的偵緝警員邱國鋒（音譯）上庭作供。《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉接納其證供，並裁定首被告應知悉今日聆訊日期，但首被告未有派人出席，即放棄出庭權利。控方遂申請將3名被告一同轉介至區院審理獲准。