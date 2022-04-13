特首選舉｜李家超報名參選　職業填「前政務司長」　提名囊括重量級選委 (15:49)

李家超在職業一欄上填寫「前政務司司長」（former chief secretary for administration）。在786個提名中，李家超獲多名重量級選委提名。部分有份提名李家超的選委如下：

第一界別（商界及金融界）：合和實業主席胡應湘、科技園主席查毅超、電訊盈科主席李澤楷、新地執行董事郭基煇、郭基泓、中電副主席阮蘇少湄、太古集團常務董事賀以禮、九倉主席吳天海等。

第二界別（專業界）：行政會議召集人陳智思、身兼行會成員的市建局主席周松崗、港大校董會主席王沛詩、港大醫學院院長梁卓偉、中大醫學院院長陳家亮、中大校長段崇智、教育大學校長張仁良、基本法委員會副主任譚惠珠、律師會前會長彭韻僖、八和會館主席汪明荃、監警會前主席梁定邦等。

第三界別（基層勞工及宗教）：民建聯陳鑑林、鄉議局張學明等。

第四界別（立法會議員及地區組織代表）：深水埗前區議會主席陳東、商界(二)議員廖長江、醫療衛生界議員林哲玄、法律界議員林新强、香港新方向的立法會議員張欣宇等。

第五界別：世衛前總幹事陳馮富珍、長和李澤鉅、全國政協常委何柱國、嘉里建設主席郭孔丞、食衛局前局長高永文、無綫電視總經理曾志偉、聖公會榮休大主教鄺保羅、全國政協劉炳章、港交所前行政總裁李小加等。

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