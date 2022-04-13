越南抵港發動機藏960萬元可卡因　海關拘兩男 (15:54)

海關毒品調查科機場調查課處理高級調查主任曾宥銓指，海關於4月9日在香港國際機場空運貨物站，截獲一件來自越南、報稱載有電子發動機的抵港貨物。因為越南運送電子發動機到港情況少見，加上根據紀錄，該入口商為近年第一次運送此類貨物，故進行抽查。

海關隨即發現電子發動機並非全新，打開電子發動機外部金屬組件檢驗，繼而發現內部並無發動機組件，而藏有兩個圓柱形金屬容器。而打開容器部分組件後，海關發現11公斤可卡因，市值約960萬。

海關機場調查課接手跟進調查，昨日於葵涌拘兩名本地男子，年齡分別為20及50歲。經調查後，相信該批毒品有可能作本地使用，而20歲男子被聘用作收貨人，已被暫控一項「販運危險藥物罪」，明日於西九裁判法院提堂，另一名50歲男子為電召貨車司機，現已獲釋。

曾宥銓指，販毒集團近年多以不同收藏手法販運毒品到港，留意到近期多用大型機械。而今次案件妥則利用小型機器，並收藏金屬容器，認為集團意圖增加海關偵緝難度。