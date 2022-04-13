新冠疫情｜多54患者公院離世 (16:42)

昨日（12日）離世病人當中，21人來自院舍；35人無接種新冠疫苗紀錄，15人打了一針，3人打了兩針，1人打了三針；52人是65歲以上長者。

兩宗昨日離世較年輕死亡個案：

．56歲女病人：3月14日接種了一針復必泰疫苗，患有多發性骨髓瘤，屬骨髓癌症。3月20日上午，因頭暈到東區醫院急症室求診，檢查後發現該病人腎功能轉差，血液中的鉀亦高，且深喉唾液樣本呈陽性，入院後，院方處方口服抗病毒藥，但情況持續惡化，最終離世

．57歲男病人：沒有特別病歷，主要有高血壓，沒有接種新冠疫苗紀錄。因胃口欠佳，3月26日上午到屯門醫院急症室求診，診斷後發現有黃膽、肝酵素上升，相信為阻塞性黃膽症。入院後轉作外科檢查，4月1日進行的病毒檢測呈陽性，院方有處方抗生素、類固醇。住院期間有做超聲波檢查，掃描腹部，發現大腸、肝臟有不正常陰影，疑為癌症，病人情況持續惡化，最後離世

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