新冠疫情｜崔俊明稱阿斯利康抗體藥劑副作用輕微　免疫力低或對疫苗嚴重過敏者適用 (14:54)

崔俊明指出，未染疫者在感染前注射抗體藥劑，可直接獲得長效人造抗體，而疫苗則透過接種者自身免疫系統產生抗體，免疫系統中度或嚴重不足者，如血癌、服用抗排斥藥或類固醇的患者的抗體水平會較低，另有對本港提供的兩種疫苗有嚴重過敏反應的市民，均需直接注射抗體藥劑才有保護作用，重申其他市民毋須注射相關藥劑。

被問到引入相關藥物後，免疫力較低者接種疫苗的安排需否調整，崔解釋，阿斯利康透過抽取康復者的血清並改造而成，藥劑現階段未能大量生產，故美國食品及藥物管理局初步建議現向免疫系統差者注射藥劑，但不排除免疫力低的長者日後或能注射有關藥劑，認為可為抗拒接種疫苗的長者或其家屬提供另一選擇。由於藥劑供應有限，崔俊明建議處方時需臨床判斷患者的免疫系統能否產生抗體，或為其注射疫苗後驗血檢測抗體水平再作審視。

另外，已登記使用醫健通的私家醫生本周一（11日）起，可透過網上平台要求提供兩款治療新型冠狀病毒的口服藥。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和在同一節目說，近日疫情緩和，但業界未知會否出現下一波疫情，希望趁此機會熟習訂藥、處方等流程，故私家醫生的反應相當積極，一日間有不少醫生登記領取口服藥，相信今日稍後將陸續收到藥物。

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