女子認襲警還押候判　求情稱後悔沒控制好情緒 (13:35)

被告遲文嘉（現年40歲）被控於2019年10月27日，在旺角彌敦道601號外襲擊在正當執行職務的警務人員，即督察王楚源及偵緝警長陳家俊。被告承認襲擊王楚源，否認襲擊陳家俊，一項襲警罪獲不提證供起訴。

辯方求情稱，被告在內地出生，在北京一間大學畢業，2003年來港，2005年確診患精神分裂症及多疑症，有定期覆診，精神狀況穩定，現任職保安員；本案情節不算嚴重，被告已非常後悔當日沒好好控制情緒，她並非有暴力傾向的人，亦承諾不會重犯，加上案底可能令她失去保安員工作，已是很大懲罰。

案情指出，案發當日尖沙嘴有反警暴集會，部分人下午3時半在馬路堵路，多人被捕，警方在多處設防線。至晚上9時許，王楚源坐警車至創興廣場外下車，關車門時，被告從一米外轉向王楚源，左右出拳打向其胸口，其他警員旋即制服並拘捕被告。陳家俊捉住被告的右肩時，被告激烈反抗，踢陳家俊的大腿數下，她於是再被捕。驗傷發現王楚源胸口發紅，陳家俊則沒有明顯傷勢。