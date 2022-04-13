女子認襲警還押候判　求情稱後悔沒控制好情緒 (13:35)

2019年10月有網民發起尖沙嘴「追究警暴」集會，入夜後旺角爆發衝突，多人被捕。患精神病40歲女子涉在旺角創興廣場外，拳打警員胸口及腳踢另一警員大腿，被控兩項襲警罪，今（13日）於九龍城裁判法院承認一項襲警罪，另一項則獲控方不提證供起訴。辯方求情稱，事件與社會運動無關，無證據顯示被告是示威者。暫委裁判官陳安婷將案件押後至4月27日判刑，待索取社會服務令及背景報告，其間被告須還押。
被告遲文嘉（現年40歲）被控於2019年10月27日，在旺角彌敦道601號外襲擊在正當執行職務的警務人員，即督察王楚源及偵緝警長陳家俊。被告承認襲擊王楚源，否認襲擊陳家俊，一項襲警罪獲不提證供起訴。
辯方求情稱，被告在內地出生，在北京一間大學畢業，2003年來港，2005年確診患精神分裂症及多疑症，有定期覆診，精神狀況穩定，現任職保安員；本案情節不算嚴重，被告已非常後悔當日沒好好控制情緒，她並非有暴力傾向的人，亦承諾不會重犯，加上案底可能令她失去保安員工作，已是很大懲罰。
案情指出，案發當日尖沙嘴有反警暴集會，部分人下午3時半在馬路堵路，多人被捕，警方在多處設防線。至晚上9時許，王楚源坐警車至創興廣場外下車，關車門時，被告從一米外轉向王楚源，左右出拳打向其胸口，其他警員旋即制服並拘捕被告。陳家俊捉住被告的右肩時，被告激烈反抗，踢陳家俊的大腿數下，她於是再被捕。驗傷發現王楚源胸口發紅，陳家俊則沒有明顯傷勢。