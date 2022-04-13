中五生非禮兩女　企圖非禮及遊蕩罪成判入更生中心 (12:37)

辯方求情時稱，被告劉添穎已有悔意，承諾不會再犯，且他已還押超過3個月，冀法庭判他入更生中心，從輕發落。徐官判刑時引述心理醫生報告稱，被告犯案時使用一定力度、尾隨事主，且被告有負面情緒及性知識貧乏，認為他重犯機會中至高，建議他接受心理治療，故判他入更生中心，以助他改過自新及培養技能、融入社會。

案情透露，2011年12月16日，被告尾隨X回家，並與X進入安洋樓的升降機內。X抵達住所的樓層時，被告跟隨並作狀走往另一個方向。惟X走到家門時，被告突然出現，X遂衝入家中告知父親，被告則逃去。今年1月6日，被告跟隨Y，惟當時升降機內有其他人，故Y未有留意被告，被告其後以同樣方法尾隨Y。當Y欲開門時，被告突然出現，並用校褸捂著Y的口，Y不斷掙扎及用手踭推開被告。被告立即逃往樓梯間，Y母其後報警。