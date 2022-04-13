57歲男被控煽惑投白票認罪下月判刑　獲黃宏發撰求情信 (12:33)

被告為報稱任職產品經理的周榮達。辯方求情時稱，被告當時長居內地工作，不清楚條例於去年5月實施，惟裁判官鄭念慈質疑不知情並非求情理由。辯方又稱，被告無意及無力干擾選舉，並為失言致歉，承諾不在社交媒體發布政見。辯方又提及，被告熱心服務社區，曾於90年代擔任沙田區少年警訊訓練導師、龍舟會主席等，更獲前立法局主席黃宏發撰寫求情信。

被告被指於個人facebook專頁展示3則帖文呼籲他人投無效票，包括寫上「只有當效票小於一半才徹底讓世界知道這是不公義，市民不接受的選舉」等字句。案情亦透露，被告在去年11月2日在其名為「Victor Chou」的Facebook專頁發出一則公開貼文，提及「當廢票多於有效票，我們清楚告訴了世界，香港人反對這樣的選舉」等，並將貼文分享至 facebook 其他6個公開專頁，涉及151,325名facebook 用戶。

被告亦於去年12月19日發文，提及「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失踪的無聲」等字句，其後把貼文分享至Facebook 其他4個公開專頁。被告又在投票日翌日發文稱「向27,495名真勇士致敬」。他於今年1月14日被捕，警誡下承認自己是該facebook帳戶唯一使用者、曾發布及分享有關貼文。