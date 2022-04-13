57歲男被控煽惑投白票認罪下月判刑　獲黃宏發撰求情信 (12:33)

廉政公署於2月落案起訴一名57歲男子，指他在去年立法會換屆選舉期間，涉嫌3項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。他今（13日）在西九龍裁判法院承認兩罪，其餘一項獲控方撤銷控罪。案件押後至5月4日判刑，其間索取社會服務令報告。
被告為報稱任職產品經理的周榮達。辯方求情時稱，被告當時長居內地工作，不清楚條例於去年5月實施，惟裁判官鄭念慈質疑不知情並非求情理由。辯方又稱，被告無意及無力干擾選舉，並為失言致歉，承諾不在社交媒體發布政見。辯方又提及，被告熱心服務社區，曾於90年代擔任沙田區少年警訊訓練導師、龍舟會主席等，更獲前立法局主席黃宏發撰寫求情信。
被告被指於個人facebook專頁展示3則帖文呼籲他人投無效票，包括寫上「只有當效票小於一半才徹底讓世界知道這是不公義，市民不接受的選舉」等字句。案情亦透露，被告在去年11月2日在其名為「Victor Chou」的Facebook專頁發出一則公開貼文，提及「當廢票多於有效票，我們清楚告訴了世界，香港人反對這樣的選舉」等，並將貼文分享至 facebook 其他6個公開專頁，涉及151,325名facebook 用戶。
被告亦於去年12月19日發文，提及「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失踪的無聲」等字句，其後把貼文分享至Facebook 其他4個公開專頁。被告又在投票日翌日發文稱「向27,495名真勇士致敬」。他於今年1月14日被捕，警誡下承認自己是該facebook帳戶唯一使用者、曾發布及分享有關貼文。