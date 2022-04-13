「扮打針」案提堂七被告准保釋　據悉兩被告居紀律部隊宿舍 (12:14)

7名被告依次為護士何嘉雯（34歲）、家庭主婦廖凱殷（42歲）、主婦蕭杏儀（70歲）、建築工人廖國雄（67歲）、家庭傭人MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）、補習老師鄭雅怡（30歲）和教師鄭斯蔚（25歲）。7人獲准各以1000元現金保釋，其間不准離港，並須居於報稱地址。

首項控罪指，何嘉雯、廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄和MARCELO Mary Ann Villeza今年1月某日至2月20日期間，一同串謀欺詐衛生署，即不誠實地及虛假地表示廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄及MARCELO Mary Ann Villeza均已接種一劑疫苗，誘使衛生署發出上述4人的疫苗接種記錄。

次項控罪指，何嘉雯、鄭雅怡和鄭斯蔚約於今年2月5日至2月20日期間，不誠實地及虛假地表示鄭雅怡和鄭斯蔚均已接種一劑疫苗，誘使衛生署發出上述兩人的疫苗接種記錄。