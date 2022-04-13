新冠疫情｜政府周四交代放寬社交措施詳情　林鄭月娥：數周後檢視學童快測安排【短片】 (11:55)

林鄭月娥引述多項數據，包括社區檢測中心、圍封強檢陽性比率、污水檢測陽性情況，以及港大時點患病率的數據等，皆比上月21日下跌約八至九成。她又認為，於疫情下跌階段實行全民快測，並找出3000多宗個案，相信已達到全民快測目的，成功找出感染者並安排適切治療。

林鄭月娥亦提及學童復課後每日接受快速檢測的安排，稱並非一定要求措施實施至學期完結，當局會於數周後檢視，例如檢測頻率。

對於外界建議當局向更多學生派發快測套裝，林鄭月娥認為，公共資源應用於有需要人士身上，若用於所有人，政府開支不止6000億元，如果影響公共資源運用，市民最終亦會受影響。她建議有需要的家長，可到政府派發防疫物資包的領取點，領取快測套裝。

林鄭月娥拒交代「洪門宴」獲發告票者身分 「無咩可能由特首公布」

食環署早前向「洪門宴」部分參與者發違反防疫規例的告票，林鄭月娥表示不會評論詳情，又指出若食環署認為不適宜交代誰人獲發告票，「無咩可能由特首公布」。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY