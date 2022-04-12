男教師與15歲女生非法性交罪成　官斥被告狡辯二次傷害事主　促控方跟進有人疑妨礙司法公正 (19:48)

被告馮霆麾（37歲）否認於2019年1月至8月間，兩度非禮其讀中四的女學生X及與她5次非法性交。被告早前辯稱，曾在住所僅與X口述性愛互相慰藉，在X年滿16歲後，被告才與她發生一次性行為；X亦有精神問題。

陳官裁決時直言，對受過高等教育的被告供辭感到詫異費解，被告和X年紀相差約20年，X沒戀愛及性經驗，不是「宅男」的被告曾經拍拖，人生閱歷較對方多，他知道不可與未成年的X性交這條「紅線」，但與X透過意淫對話抒壓，認為只是被告有壓力，而X想要的是關懷，不是性需要。

陳官續指出，被告作為教師應該能夠自制，理論上他在X滿16歲後可即「解放」，但他一度沒與她見面，近一年後才與她性交。被告曾稱當時正值反修例示威，外出並不安全，陳官反駁，他們在住所約會，且香港沒有封城。陳官指摘被告作供不盡不實，拒絕接納被告稱她懷疑自己有外遇，因愛成恨誣告他；反之X屬誠實可靠的證人，她是真心相信與被告相戀。

陳官又說，X數次向警方錄取口供期間曾與被告談及內容，有供辭沒提到涉案過程，有人可能涉嫌妨礙司法公正，責成控方跟進。