特首選舉｜選委向李家超紛表支持　李靜讚「文武雙修」　張明敏率先稱呼「未來特首」 (19:34)

多名選委都讚賞或表態支持李家超。進出口界選委張明敏就以「未來特首」及「特首先生」稱呼李家超。第五界別選委張國榮就形容李家超選情「贏就贏梗，係睇贏幾多。」體育、演藝、文化及出版界選委李靜就讚李家超為「文武雙修的猛人」，又改編詩句稱「香港如此多嬌，還看家超。」兩名地產及建造界選委，包括新鴻基地產執行董事郭基煇及恒基地產主席李家誠都參與網上會議，表明支持李家超。

社福界選委狄志遠期望李家超盡快交代政綱，並關注李家超若成功當選，將如何落實《基本法》列明的雙普選，以及會否以人大「831框架」重啟政改。法律界選委彭韻僖建議加強向國際宣傳本港法治。第五界別選委梁高美懿就建議李家超關注人才流失問題，指出不止外國及香港人才流失，有內地人感到本港生活環境不友善而離開香港。

稱有信心組建有效施政團隊 承諾加強於海外宣傳香港

李家超總結回應時稱，感受到選委熱誠，令他有信心一旦當選後，可組成有效的施政團隊，並要求司局長承擔各自領域的責任。他又指出明白團結社會不容易，但只要態度真誠，希望施政逐步取得成績後再加快步伐提升本港競爭力。

李家超又表示，政府多年來的宣傳工作都需要改善，承諾若當選後會與專家研究如何「講好香港故事」，亦必定會加強於海外宣傳香港。他重申短時間內要撰寫政綱，內容必定有取捨，但仍然會關注政綱沒有涵蓋的內容。