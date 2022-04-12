警方接386宗消費券騙案拘15人　涉款達160萬元 (19:11)

西九龍總區刑事部署理總督察羅程瀚表示，消費券相關騙案主要有3類型，第一種涉及盜用個人資料領取消費券，騙徒會盜用事主的姓名、身份證號碼等個人資料，將消費券轉至自己的個人帳戶，又或利用已去世親人的資料登記，警方至今約接獲142宗相關個案，涉案人士有機會干犯欺詐。

另一類個案與非法侵吞他人財產有關，事主在申請消費券時填錯資料，消費券落入他人帳戶，如收款者其後拒絕退還，有機會干犯盜竊罪，此類個案至今約有239宗。

第三類個案涉及將消費券套現現金，騙徒相約市民到指定地點或實體商舖，並提供店舖付款碼，再以八至九折價錢以現金兌換消費券，此類個案目前共接獲5宗，店方及市民均有機會干犯串謀欺詐。

消費券計劃推行至今，警方以「欺詐」、「串謀欺詐」及「盜竊」等罪名，拘捕11男及4女，年齡介乎20至66歲，分別報稱廚師、的士司機、侍應、無業，被捕人士正在保釋候查。商業罪案調查科警司總督察鄧啟榮表示，其中11人涉及盜用個人資料領取消費券，涉款介乎2000至5000元不等；其餘4人則涉嫌協助市民將消費券套現現金，其中3人屬早前公佈、經警員「放蛇」發現，餘下1人的案件中，事主損失約1500元。警方商業罪案調查科警司孔慶勳表示，暫時相信被捕的15人並非集團式經營，亦不認識事主，警方會繼續調查，不排除更多人被捕。