工程「爛尾」仍索額外收費　建築公司男董事被捕 (18:17)

事主於今年1月初報案，指於2018年買入一住宅單位，惟單位內近花槽位置有違規建築改動，屋宇署發出法定命令跟進，故於2019年聘用涉事公司處理，並要求於花槽位置加上防護圍欄。被告向事主報價5萬，稱已包含所有工程費用，並於報價單上列明，工程完成後就可解除屋宇署命令。事主分3期繳付工程費，並於2020年1月工程完成後繳付尾數。

惟事主去年3月計劃出售單位時，發現屋宇署法定命令未獲撤銷，遂聯絡涉事職員了解事件。經交涉後，被告承諾會跟進，而費用由涉事公司承擔，惟需收取費用作「額外測試」，以檢查石屎硬度及燒焊測試，方可繼續工程，以要求屋宇署撤銷相關命令。而該項測試收費因未有於報價單列明，事主拒絕付款。

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查組高級督察李志豪指，涉事建築測量公司開業5年，涉違反《商品說明條例》，暫時未知額外測試款項。他提醒，如涉及裝修及建築工程服務，消費者應了解收費項目詳情，保留報價單等文件，以及密切留意工程進度。如工程涉及政府部門命令，則建議業主於工程完成後，主動向相關部門了解。李強調，如工程完成後仍未獲撤銷政府命令，責任仍有可能由業主承擔。