公務員夫婦涉受賄洗黑錢逾950萬　6月再訊獲准保釋 (18:02)

廉署調查發現，機電工程署高級屋宇裝備工程師涉於2012年起與其妻子、社署臨床心理學家洗黑錢逾950萬元，工程師另被指就總值約9,140萬元的機電署小型工程合約受賄，妻子另涉欺詐銀行，3人分兩案被起訴洗黑錢等共13罪，案件今（12日）在東區裁判法院提堂。3人暫毋須答辯，兩案押後至6月20日再訊，以待控方準備將欺詐案轉介至區域法院的文件。兩夫婦分別獲准以50萬元保釋外出，董事須交出4萬元，三人不得離港及騷擾證人等。

首案被告為報稱高級工程師的謝聲德（57歲）、其妻子、臨床心理學家吳蔚珊（50歲）及工程公司董事兼股東陳子榮（55歲）。

謝聲德及吳蔚珊同被控3項洗黑錢罪，涉於2012年1月6日至2018年10月10日其間，知道或相信存入謝的銀行賬戶合共6,261,500港元為可公訟罪行得益仍處理財產。吳另被控兩項上述罪名，涉款3,303,416港元。

謝涉兩項公職人員行為失當罪，指他身為機電工程署高級屋宇裝備工程師，在2017年2月至2019年2月其間，無申報他與宏晉、美亞工程有限公司及三和工程顧問有限公司（下稱三和）的董事兼股東陳子榮、三和董事兼股東黃啟峰屬私交友好關係，上述公司為2份機電工程署合約的分判商或次分判商，由謝負責管理和監督。謝被控1項公職人員接受利益罪，陳子榮被控1項向公職人員提供利益罪，涉款4萬元。

次案的4項欺詐罪指，吳於2016年11月至2018年7月，向3間銀行虛假表示其工作及月薪等，誘使銀行批出按揭及私人貸款逾730萬元。