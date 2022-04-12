少年認油麻地暴動　求情稱參與僅10分鐘　還押4月29日判刑 (17:09)

被告林芳懿（21歲，家庭主婦）及黃薃匡（17歲，冷氣學徒）同被控於2019年10月1日，在油麻地窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動。林芳懿擬認罪，惟因新型冠狀病毒陽性未能到庭，答辯則押後至4月29日。法庭先處理黃薃匡的答辯和求情，他承認暴動罪，否認同日於旺角信和中心外管有伸縮棍，控罪留法庭存檔。

案情指出，案發日警方沒就任何西九龍區內的示威發出不反對通知書。當日下午近3時半，大批示威者聚集，在尖沙嘴、佐敦、油麻地多處地方毁壞店舖閘門、縱火及設置路障。其間示威者曾向尖沙嘴警署投擲至少11枚汽油彈，警方多次推進及發射催淚彈，示威者築傘陣對峙，亦多次向警方防線推進及擲汽油彈。示威者撤退至旺角時，警方沿彌敦道掃蕩，並在約5時46分，於彌敦道580號地下拘捕兩名被告，並在黃薃匡身上搜出伸縮警棍、防毒面罩、生理鹽水、手套，對講機、V煞面具、文宣海報等物。