新冠疫情｜多52患者公院離世　年齡47至106歲 (16:37)

昨日（11日）離世病人當中，有29人來自院舍；29人無接種新冠疫苗紀錄，15人打了一針，8人打了兩針；48人是65歲以上長者。

兩宗昨日離世較年輕死亡個案：

．47歲女病人：患末期癌症且在身體多處擴散，包括腦部；無接種新冠疫苗。3月18日快測陽性，3月19日晚上到屯門急症室求診，當時有抽筋，在急症室取的深喉唾液樣本檢測呈陽性，隨後入院，其間病情反覆，院方處方抗生素、類固醇及控制抽筋的藥物。3月26日快測陰性，惟病情持續惡化，4月11日離世

．51歲女病人：智障、患有免疫性血小板缺乏症，住在院舍，無接種新冠疫苗。因快測陽性，4月1日到指定診所求醫，當時有氣促、咳、不精神，血含氧量較低，指定診所有提供氧氣，隨後轉到聯合醫院急症室，其間氣促嚴重，照X光發現肺炎。入院後4月2日已需要插喉，惟病情持續惡化，4月11日離世

因數據滯後，醫管局呈報有7名病人在4月10日於公立醫院離世，年齡由85歲至98歲。

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