警圍堵理大案3青年暴動罪成還押　被告遭反綁俯伏天台　官斥場面嚇人或受驚被迫順從警指示 (14:14)

3名被告為男生伍振豐（現年18歲）、女生羅芷澄（19歲）及無業的梁瓊升（25歲）。羅芷澄聞決後，於休庭時與親友相擁而哭。辯方求情時透露，羅芷澄是嶺南大學一年級生，主修心理學，有志成為心理學家。

法官林偉權指出，案發11月19日的前一晚起，示威者向漆咸道南的警方防線擲磚，有人用手推車運送及向警員投擲燃燒彈，警員發射橡膠子彈，有示威者逃進附近唐樓。警員約兩分鐘後在該唐樓發現防毒面罩等，並拘捕多人。

官斥警員無警誡查問被告不當

林官認為有警員供辭隱晦，多名被捕者似乎被雙手反綁、俯伏天台地上近一小時，場面嚇人，年輕的被告們定必相當驚惶，或意志受損而順應警方指示。被告攜背包的照片等同招認，警員未有提醒對方可拒絕拍攝照片，損害被告權益。林官又斥警員沒在警誡下查問被告屬不當，若縱容警員，他們則會習以為常，此事並不罕見，遂裁定相關證據不能呈堂。

不過，林官認為3人管有生理鹽水和膠索帶等物品，在凌晨到場並非路過，而是蓄意裝備自己參與集結，用網上所謂的「圍魏救趙」方法去救理大，他們跟隨暴動者游走時遇上警員掉頭，情急之下進入唐樓，及後被捕。