10社交媒體均收集12至19種個人資料　私隱專員公署倡用家另開電郵帳戶 (13:57)

公署檢視facebook、facebook Messenger、Instagram、LINE、LinkedIn、Skype、Twitter、WeChat、WhatsApp及YouTube，10款社交媒體的私隱功能、私隱政策及私隱版面易用性，結果顯示所有社交媒體都有擬定私隱政策，但在易讀性方面，Twitter、WeChat和YouTube的評分最高，公署指出其他社交媒體主要欠缺以圖片、表格或短片輔助說明，Twitter則沒提供中文版本的私隱政策。

結果另顯示，Skype和YouTube均預設隱藏用戶的年齡和電話號碼，其他社交媒體則預設公開用戶的年齡、位置、電郵或電話號碼等個人資料。結果亦顯示，除了WeChat外，其他即時通訊軟件均會在傳送信息時採用端對端加密；LINE則沒提供雙重認證功能。

公署表示，已將報告交予各社交媒體營運者，並建議營運者應向用戶提供更多私隱相關功能、避免收集超乎所提供服務的所需資料、不應預設位置追蹤功能為開啟，並應主動應對「起底」、「數據擷取」或其他非法行為，限制搜尋用戶的方式。