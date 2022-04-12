涉暴動少年潛逃一年再被捕　今認罪求情稱潛逃浪費青春 (14:02)

辯方求情稱被告曾俊傑（現年18歲）在缺乏父母的引導下成長，畏罪潛逃後不敢自首，再被捕後勇於承擔責任，明白潛逃白白浪費兩年青春。

辯方求情稱，被告案發時年僅16歲，成長於破碎家庭，8歲父母離異後與父親同住，家境窮困，需領政府援助。

辯方表示，雖然涉案行為極為嚴重和鹵莽，但被告深切反省後非常後悔；他在再次被捕後主動放棄保釋，勇於承擔責任，還押期間用功讀書，望報考中學文憑試，入讀心儀大學。

案情指稱，2019年9月22日晚上近9時，數百名示威者在旺角警署外的太子道西及彌敦道交界聚集，其後焚燒雜物。警方在10時15分，驅趕示威者至較遠的一段彌敦道。約11時，被告與約百名示威者再次在交界處聚集，被告被拍到接過兩個玻璃樽放入袋中，其後再有人以雜物設置路障，被告站在人群前列。有示威者焚燒雜物，被告以雨傘遮蔽自己並向火舌投擲雜物助燃。

警方在11時40分驅散人群，被告試圖逃跑，於弼街被制服，身上搜出4個空玻璃樽，經化驗發現內有二甲苯的殘餘物，為易燃的有機溶劑。被告遭控以暴動及縱火罪，在九龍城裁判法院應訊並獲保釋。惟前年4月27日，被告缺席聆訊，警方終在去年5月10日於秀茂坪一公屋單位拘捕被告。