59歲男被告涉營運「牧師和你顛」YouTube被控發表煽動文字　申保釋被拒 (18:19)

被告彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲）皆報稱無業。兩人上周五（8日）首次提堂，案件押後5月19日再訊，女被告趙美英獲准保釋，彭滿圓則未完成陳辭，今日再續並被拒保釋，他保留8天覆核保釋權利，將於本月19日再到庭處理。

旁聽人士散庭時向男被告揮手，並稱「撐住呀，牧師」等，遭法庭保安喝止稱「唔好再講喇」。

兩人同被控一項「發表煽動文字」罪，指他們於今年1月4日，在西九龍法院大樓第三庭，發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或使他人不守法或不服從合法命令的文字。鄒幸彤六四煽惑集結案在同日同地作裁決，鄒求情後旁聽者拍掌及歡呼，至少4人被警員摘下資料及逐離庭。

彭滿圓另被控另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，涉於前年11月17日至今年2月16日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。