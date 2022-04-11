59歲男被告涉營運「牧師和你顛」YouTube被控發表煽動文字　申保釋被拒 (18:19)

一男一女法庭旁聽者涉在前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案裁決當日，在庭內拍掌及發表煽動言論，被控以發表煽動文字罪，其中營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告，另被控透過影片作出煽動行為。67歲女被告上周獲准保釋候訊，男被告則今（11日）於西九龍裁判法院繼續保釋申請。《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉聽罷兩日保釋聆訊，認為未能信納被告不會繼續危害國家安全，拒批保釋，亦拒絕撤銷傳媒報道保釋聆訊的限制。
被告彭滿圓（59歲）和趙美英（67歲）皆報稱無業。兩人上周五（8日）首次提堂，案件押後5月19日再訊，女被告趙美英獲准保釋，彭滿圓則未完成陳辭，今日再續並被拒保釋，他保留8天覆核保釋權利，將於本月19日再到庭處理。
旁聽人士散庭時向男被告揮手，並稱「撐住呀，牧師」等，遭法庭保安喝止稱「唔好再講喇」。
兩人同被控一項「發表煽動文字」罪，指他們於今年1月4日，在西九龍法院大樓第三庭，發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及/或使他人不守法或不服從合法命令的文字。鄒幸彤六四煽惑集結案在同日同地作裁決，鄒求情後旁聽者拍掌及歡呼，至少4人被警員摘下資料及逐離庭。
彭滿圓另被控另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，涉於前年11月17日至今年2月16日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。