「光復元朗」發起人鍾健平認組織集結罪　還押至周三判刑 (17:18)

被告鍾健平（42歲，公關人員）承認於2019年7月26日至27日期間，在香港組織一個屬未經批准集結的公眾遊行。他另否認同月27日干犯的明知而參與未經批准集結罪，則獲存檔法庭。

辯方求情稱，被告在澳洲修讀航空和在元朗生活多年，關注流浪動物權益，為人和藹仁慈。他對元朗襲擊感震驚，故首次申請遊行，而遊行情況和平，之後由另一群黑衣人參與暴力衝突，沒證據證明被告在場帶領示威。辯方提到，被告早前到警署報到後遇襲，被鐵通嚴重傷及頭部等，至今沒有人因此被捕。

案情指稱，被告同年7月23日申請遊行以譴責7·21元朗恐怖襲擊，計劃從水邊村遊樂場出發，沿大馬路及朗日路，遊行至元朗西鐵站。警方反對申請和駁回上訴，被告稱當日會自己行街，歡迎市民到元朗遊玩。

結果大批市民按原定路線遊行，輕鐵行駛受阻，有示威者向元朗警署撒溪錢和照強光，高叫「香港警察 知法犯法」等口號，警方發射催淚彈驅散，亦有警車遭受破壞。片段顯示，被告與警方和示威者交涉，他表明是活動申請人，當晚向傳媒表示估計有28萬人參與，並表示感謝，他又批評警方和中聯辦指派恐怖分子襲擊市民。