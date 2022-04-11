海關檢包括新冠口服藥等非法進口藥物　市值約300萬元　 (15:06)

機場海關上月21日於香港國際機場檢查由印度空運抵港、報稱禮物的郵包，發現郵包藏有1萬粒新冠口服藥物。有組織罪案調查科接手調查，於上水一商廈單位再檢截一批相同藥物，以及大批其他受管制藥物。另於本月1日，再於香港國際機場截獲另一批寄往同一地址的受管制藥物。

行動中，海關共檢獲約4.7萬粒新冠口服藥，以及7萬粒其他受管制藥物，市值約300萬元。檢獲的非法入口藥物，當中新冠口服藥市值約50萬元，另外亦有抗癌及治療心血管疾病藥物，包括約900支用於抗癌的注射劑。

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任王逸彥指，涉事新冠口服藥由默沙東藥廠研發，授權印度副廠製造，並只限當地使用。案中被捕的55歲男子，相信他負責租用及管理倉庫，並將藥物分拆重新包裝及安排寄送，主要供應鄰近地區，暫未有流入市面。被捕男子涉嫌沒有有效許可證下入口藥劑產品及藥物，以及於沒有有效許可證下管有毒藥表第1部所列藥物。他已獲准保釋候查。海關將會調查背後是否有集團經營，不排除有更多人被捕。

海關呼籲市民，勿購買成分及來歷不明藥物，所有已於本港註冊的藥物均有編號，格式為「HK-」附5位數字。現時本港使用的兩款新冠口服藥，只由醫療機構及醫生授權使用，不會出現於零售層面。

根據《進出口條例》，任何人於沒有有效許可證情況下入口藥劑產品及藥物即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁兩年。另外根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按條文規定，而管有毒藥表第1部所列藥物即屬違法，最高可被罰款10萬元及監禁兩年。