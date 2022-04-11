玩具店男職員涉非禮男童否認控罪　上司作供讚被告正直善良 (15:30)

被告溫諾賢（22歲）否認於2019年7月6日在太古城中心1樓103號A舖玩具反斗城內猥褻侵犯男童X，並否認向16歲以下的X作出猥褻行為。案發時11歲的X於錄影會面表示，被告當時稱他「好靚仔」，其後他感到下體被觸碰，被告稱「我下面有啲硬，想你幫我按摩下」。

暫委裁判官早前裁定表證成立，被告選擇不自辯。其上司、品格證人江家俊（音譯）（34歲）供稱，他從事飲食業，於2019年約10至11月會見被告，及後決定聘請他。他指，被告曾數次路不拾遺，亦會上前協助行動不便的長者「推車上斜路」，形容他為人正直善良，因此得悉被告遭控告本案罪行感到驚訝。

控方盤問上司指，被告有否與他討論性傾向問題，辯方隨即反對提問，質疑「同男仔玩多啲就搞gay？同女仔玩多啲就正常？」，另指上司非專家證人，不宜評論，暫委裁判官同意辯方所指。控方改變問法指，被告有否提及2019年10月入職前的生活或工作？上司稱被告有提起家境，但無披露本案詳情，及至去年才從他人口中得悉本案。