港鐵車廂開枱打麻將　5男子共被判罰5000元 (14:09)

事發於去年10月13日傍晚約6時，5名年齡介乎22至27歲男子，於旺角站登上一列往調景嶺方向行駛的觀塘線列車，至樂富站時其中4人於車廂開枱打麻雀，另外1人負責拍片。影片事後於網上流傳，黃大仙警區特別職務隊根據片段調查後鎖定涉事男子身分，並於去年11月13日拘捕5人。

黃大仙特別職務隊第一隊主管林建宇督察指，5人同觸犯《簡易程序治罪條例》第4條（28）「在公眾地方犯的妨擾罪」，被法院判定罪成，罰款500元。而其中一名男子涉攜帶超過規定上限的過大行李進入港鐵付費範圍，另4名男子因使用長者八達通，沒有支付足夠車資，分別違反《香港鐵路附例》第4A及第15條，各再被罰款500元。法庭已充公4人的長者八達通。

鐵路警區總督察（行動）段雅倫形容5人行為自私，雖事件不涉及金錢，純粹自娛，但事發時為繁忙時段，行為會阻礙車廂通道及構成危險。他提醒市民，勿因一時貪玩而誤墮法網。

港鐵營運主管（本地線）呂幹貽表示，港鐵歡迎法庭判決，呼籲乘客乘車時顧己及人，如遇突發事故，阻礙車廂通道有可能影響乘客疏散。呂幹貽提醒，乘客需注意攜帶物品的長闊高總和不可超過170厘米，任何一面不可超過130厘米。港鐵亦會依法打擊逃票行為。