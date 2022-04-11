全民快測｜何栢良籲綜合分析其他機構快測陽性比率　評估全民快測成效 (14:26)

何栢良認同近日有68%快測陽性個案沒有病徵，代表有更多響應政府做快速檢測，但他認為單靠陽性個案有病徵的比例，可以引伸的推論有限，建議當局利用員工須每日快測的機構，例如醫管局員工的陽性比率，再綜合分析情況。

倡清楚解釋第四針安排

何柏良又預計復課及放寬社交距離措施後，社區的個案會「上上落落」，重點在於人群或高危組別會否發生超級傳播，認為全民檢測現階段未必屬最優先，反而推高疫苗接種率更重要，建議完成接種疫苗的人應該有獎勵，並要有行政措施讓尚未接種者感到不便，否則只會有如懲罰已接種疫苗的市民。何栢良評論長者接種第四針時亦指，港府的疫苗接種建議複雜，又沒有區分復必泰及科興兩款疫苗的接種建議，強調科興及復必泰疫苗的抗體水平、有效期等都不同，若接種科興，不論老幼要接種三針才屬基本完成接種，復必泰的基本接種條件則是兩針。

他又指新加坡及歐盟均集中建議80歲以上長者、居於安老院舍長者及免疫系統有問題人士接種第二劑復必泰加強劑（即第四針），不建議其他人士接種第四針。至於科興，他指「唔好講第四針，第三針的數據極之有限」、「連香港自己都無比較穩陣嘅科學數據」。

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