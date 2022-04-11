新冠疫情｜林鄭月娥：恢復面授課後所有教職員及學生每天快測　無打針學生不能參加非學術活動 (11:18)

林鄭月娥今宣布，按原定計劃復活節假後可復課，但提出兩個新條件，教職員及學生要每天進行快速抗原測試，有陰性結果才可以回校上課；政府會為學校免費提供1000萬套抗原測試包，相信足夠學校未來一個月使用，之後會再審視會否要求學生每天做檢測，以及是否增加免費供應快測包。

由於部分學生仍未新冠疫苗，林鄭月娥指出無論有否打針學生也可回校上課，但有打針的學生返到學校後會有分別，所有學生均可在課室上面授課，但非學術活動如音樂及吹奏樂器等，則只容許有打針的學生參加，她強調有關做法是保護沒有打針的同學。

教育局長楊潤雄表示，中學文憑試（DSE）後，5月3日可恢復面授課，最遲5月10日恢復半天面授課。

幼稚園方面，5月3日起分三個階段恢復面授課，三分一學生最早可在5月3日回校上課，三分二學生可在5月10日恢復面授課，全校可於5月16日面授課。小學可於4月19日起分階段恢復面授課堂。

若學校呈報有5%學生受感染，會由衛生防護中心調查及跟進，以研究是否需要停課或採取什麼措施。