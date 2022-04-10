文憑試DSE｜調查︰三成六考生自評極大壓力　有考生憂染疫影響應考或選成績評估 (19:47)

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，3月進行調查時當局未落實考期及竹篙灣特別考場安排，考評局現已公布如期考試，相信有助同學紓壓及減少不確定情況。

考生如染疫或須檢疫，可選擇赴竹篙灣社區隔離設施應試，或向考評局申請成績評估，最高可取第5級。吳寶城表示，考生應先充分了解應考及申請成績評估的安排，並考慮自己當時身心狀況、校內成績等才作決定，不要過分勉強，免影響身體健康及考試表現。

應屆考生Leo曾感染新冠病毒並已康復，他稱，發病時突然周身痛、頭痛、發冷發熱，認為以此身體狀況考試，所獲成績會較成績評估差，如即日知新冠陽性會傾向不考試，向考評局申請成績評估。他表示不擔心二次感染，反而擔心外出考試後將病毒帶回家，連累家人「中招」。

另一名考生Sophie說，如不幸染疫，會考慮選擇成績評估，認為在竹篙灣應試影響考試狀態，亦考慮生病會影響作答專注度。