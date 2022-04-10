乘船往離島排長龍　長洲人頭湧　市民稱抗疫疲勞已不怕疫情 (18:15)

在中環5號碼頭，不少人欲乘搭早上11時05分往坪洲的船，惟10時50分職員已截龍，市民不得拍卡入閘。現場有職員廣播會有加班船，籲乘客耐心等候，排隊人龍一度逾230人。在6號碼頭，11時30分開往長洲的船亦告爆滿。

長洲街頭中午人頭湧湧，小食店負責人鄺先生稱清明節時人流更多，今日人流已是少了兩至三成。他認為不少市民因消費券而留在市區購物，減低到離島意欲，認為消費券無助小店生意，但整體可帶動消費。不過他預期復活節長假時生意會更好。

市民邱先生說有一點抗疫疲勞，趁假日偕女友梁小姐到長洲遊玩。梁小姐稱過去一直在家工作，「困咗喺屋企好耐」。被問到會否擔心第六波疫情，他們說疫情「已咁多年，我哋唔會驚，已經中過、好返，冇乜感受。」

長洲居民楊先生則認為，現時長洲人流較一個月前多三至四成。他說如要上班，假日人流會帶來困擾，但今日放假仍可接受。他又稱，人們脫下口罩吃東西，有一定感染風險，但他不擔心疫情，因已有不少人染過疫，加上病徵不嚴重，放鬆不少。